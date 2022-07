Amagan hoy huelga en Telmex

Con mas de un 70 por ciento de apoyo de los trabajadores, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana está listo para estallar la huelga, al no establecer a un acuerdo con la empresa, por lo que en las próximas horas se definirá la situación, en caso de que se tenga alguna oferta de TELMEX.

El pasado martes y miércoles se llevó la votación a nivel nacional, entre los cerca de 60 mil trabajadores activos y jubilados, para definir si se estalla la huelga o no, con más de un 70 por ciento de apoyo para iniciar el movimiento, esto hasta el último receso que se tuvo en el que se contabilizaron los votos.

Luis Hernández de León, secretario General de la Sección 85 del STRM indicó que con esos votos es suficiente para iniciar el movimiento, a partir de este jueves en punto de las 12 del mediodía.

Señaló que únicamente estarán en espera de que la empresa presente alguna oferta, pero esta deberá ser muy concreta para que pueda evitar que los trabajadores paren labores a nivel nacional.

Durante la tarde de ayer se convocó a una reunión por parte de la Secretaría del Trabajo, en la que se citó al Secretario General Francisco Hernández Juárez, y representantes de la empresa para intentar llegar a un acuerdo antes de que estalle la huelga.

"La empresa debe de ofrecer algo concreto que atienda lo que pedimos los trabajadores para evitar la huelga, de lo contrario se iniciará el movimiento y la negociación se hará sobre la marcha".

Comentó que los trabajadores están listos y mentalizados para iniciar este movimiento en defensa de sus derechos sindicales, con el apoyo de la mayor parte de los telefonistas en el país, consientes de que la huelga se puede extender uno, dos días, semanas e incluso meses.

"Preferimos ahorita sacrificar algunos días, que esperamos no se alargue tanto la huelga, que estar toda la vida con esas condiciones hostiles de la empresa, no nos pueden estar pisoteando nuestros derechos, porque si ahorita cedemos con alguna cosa, el otro año será otra y no tiene caso", indicó.