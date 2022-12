Ante la llegada del frío ¿Cómo evitar enfermase?

La Secretaría de Salud de Coahuila emitió una serie de recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias a causa de los cambios de clima y los bruscos descensos de temperatura provocados por la reciente entrada de frentes fríos a la entidad.

También lee: Sueño frustrado: Se quema traila de paisano con regalos para su familia

En primera instancia, la dependencia indicó que durante la temporada invernal es importante protegernos y proteger a los más vulnerables del hogar (niños, adultos mayores, embarazadas o con enfermedades crónicas) de las inclemencias del clima, por lo que recomendó evitar salir de casa y no exponerse a ambientes fríos.

En casos de extrema necesidad, se recomienda salir a la calle abrigado con chamarra, bufanda y gorro, para evitar que el cambio de ambiente los arriesgue a resfriados simples o enfermedades respiratorias.

Tener completo su esquema de vacunación y el de la familia es otro punto fundamental para prevenir este tipo de padecimientos. Vacunarse es un acto de responsabilidad individual y social, puesto que disminuye la posibilidad de contraer o agudizar síntomas de enfermedades como la influenza y Covid-19.

Consumir alimentos que contienen vitaminas A y C es de gran ayuda para reforzar el sistema inmunológico, ya que contienen propiedades antioxidantes. Algunos alimentos que las contienen son pimientos, calabaza, zanahoria, naranja, kiwi y limón.

Otra manera de fortalecer el sistema inmune es comer sano y sin malpasarse; beber abundantes líquidos, en especial agua simple; dormir al menos 8 horas diarias; evitar el estrés emocional, ya que el cuerpo baja sus defensas; y ejercitarse de manera regular por 30 minutos mínimo.

En caso de tener gripe, influenza, Covid-19 o cualquier otra enfermedad respiratoria, usar cubrebocas, de igual manera si conviven con un familiar o compañero de trabajo contagiado.

Estornudar y toser de manera responsable, elevando el antebrazo y no al aire. No saludar de mano o de beso; cubre tu boca con el antebrazo al toser; desinfectar con frecuencia artículos muy utilizados o de uso compartido, como lo son celular, teléfono, control remoto, llaveros, teclados, etc.

Evitar la automedicación y el consumo de antibióticos si estos no fueron indicados por un profesional. En caso de contar con un tratamiento médico, cumplir con la medicación prescrita.