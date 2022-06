Anuncia Magaña salida de AHMSA

A través de sus redes sociales el político Pedro Magaña anunció su determinante salida de Altos Hornos de México. Esto luego de las acusaciones en su contra por el presunto desvío de recursos del Fondo de Ayuda Mutua.

"Me voy agradecido, mas no satisfecho, Porque no era la manera... Pero me voy agradecido", escribió y termina su escueto mensaje bendiciendo y agradeciendo a quienes manejan la empresa y con la leyenda #soyahmsa.

Hace alrededor de 6 días que trascendió su nombre involucrado en un presunto desvío del Fondo de Ayuda Mutua, y desde ese entonces fue suspendido también de su cargo de Director de Tenencia de la Tierra en Presidencia Municipal de Monclova.

Allegados a Magaña confiaban en un arreglo con la empresa sobre este tema, pero al parecer las condiciones de la acerera fue que emitiera su renuncia, luego que él mismo lo hizo público a través de sus redes sociales la mañana de este miércoles.

No se conocen a ciencia cierta los detalles de esta negociación con Altos Hornos, luego que el hoy ex empleado, no aceptó responder a los cuestionamientos sobre el caso.

Lo único que hizo fue colocar unas palabras de agradecimiento donde anuncia que deja Altos Hornos de México y expresa en su post la tristeza que le causa que la salida se haya manejado así de esta manera, involucrado en una situación delicada.

Cabe destacar que el proceso legal en contra de esta persona continúa, según el Delegado de la Fiscalía, Rodrigo Chairez se recibió la denuncia por parte de Ahmsa y está dirigida la investigación sobre una sola persona (Pedro Magaña).