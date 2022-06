Anuncia Williamson se une a Morena

"Lo quiero hacer abiertamente no quiero andar a escondidas, soy transparente y quiero hacer las cosas bien, a veces en la vida hay que tomar decisiones, analizar riesgos y consecuencias y todo lo que se venga", señaló Jorge Willamson del Bosque tras renunciar a su puesto como subsecretario de Economía en la Región Centro para unirse al equipo de trabajo de Morena.

Señaló que el ciclo terminó y dijo estar muy agradecido con el gobernador por el tiempo que estuvo como subsecretario de economía en la Región Centro, en donde varias veces no fue tomado en cuenta por Claudio Bres; actual Secretario de Economía.

"Concluyó mi función, estoy agradecido y es todo, no tengo que aclarar más cosas", comentó, posteriormente mencionó que Ricardo Mejia Berdeja es su amigo desde hace 20 años, fue parte importante para que él fuera alcalde en el tiempo del gobernador Enrique Martínez y Martínez, donde Raúl Sifuentes estaba como Secretario de Gobierno, hubo varios futuros candidatos para la alcaldía de Monclova, hicieron encuestas y Williamson salió arriba, lo apoyaron y siempre tuvieron buena relación.

"Mi hijo decidió primero unirse y pues él es independiente, después me invitó Ricardo Mejía y pues vamos a trabajar, somos familia, la familia es primero, si vamos acá tenemos que estar unidos como familia", contestó al ser cuestionado sobre sí su esposa Josefina Garza también se uniría al equipo de Ricardo Mejia.

"Estoy agradecido con mi partido pero se cierra un ciclo y se está abriendo otro, hasta ahorita estoy en el PRI pero seguramente me van a echar fuera, yo estoy apoyando sobre todo a mi amigo Ricardo", comentó.

Dijo que su amistad está con el gobernador hoy y siempre, le ha hablado mucha gente del partido para platicar, funcionarios y todo, le dicen que siguen siendo amigos por lo que dijo que no hay que mezclar la amistad con la política, las campañas inician, se acaban los puestos también pero una amistad debe permanecer.

Mencionó que al final ya no era del agrado de Claudio Bress; Secretario de Economía, que estuvo varias veces en Monclova y no lo invitó, sentía que no tenía cabida, que ya no cabía en ese equipo, por eso tomó la decisión , él renunció y ya no le pagaron la última quincena de mayo.