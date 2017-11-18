Anuncian presupuesto de Coahuila para 2018

Coahuila tendrá un presupuesto de 47 mil millones de pesos para 2018, los cuales se invertirán en diferentes obras, principalmente en aquellas solicitudes que los alcaldes electos hicieron para cumplir sus compromisos.

A las 10 de la mañana del viernes, la diputada federal Guadalupe Oyervides acompañada del Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Ricardo Gutiérrez se reunió con representantes de diferentes cámaras empresariales e instituciones educativas para dar a conocer detalles del presupuesto que se tiene destinado para el próximo año.

Oyervides comentó que es importante destacar que este año Coahuila tuvo un incremento en el presupuesto, pues el año pasado recibieron 43 mil millones y ahora recibieron 47 mil millones, lo que permitirá tener más recursos para obra pública.

Indicó que estos recursos representan un importante beneficio para el estado, pues tanto el gobernador electo como los presidentes municipales que entrarán en funciones próximamente contarán con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos que hicieron con la ciudadanía.

Dijo que los alcaldes electos hicieron la solicitud de diferentes proyectos de obra pública para sus municipios, es por ello que se consiguieron los recursos que vienen etiquetados para que puedan hacerlo.

Señaló que entre los proyectos que se presentaron incluyen algunos de drenaje pluvial, obras de pavimento, centros de salud, cuerpos de bomberos, entre otras cosas que permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de todos los municipios.

Aseguró que sin importar color de partido se ha trabajado en coordinación con los alcaldes electos de todos los municipios, pues la principal finalidad es conseguir recursos que permitan hacer las obras que demanda la ciudadanía.

“En el caso de Monclova hemos logrado un pacto de civilidad con el alcalde electo, Alfredo Paredes porque tenemos la misma visión que a Monclova le vaya bien y estoy convencida que así será”, recalcó la legisladora.

Asimismo, Oyervides comentó que los recursos vienen etiquetados, es por ello que no pueden ser destinados a otra cosa, además existen órganos que se encargan de vigilar que se utilicen de manera correcta.

En la reunión estuvo presente el presidente de la Cámara de Comercio, José María Gil de los Santos; el líder de la Unión de Organismos Empresariales, Andrés Oyervides; el presidente de la Industria de la Transformación, Luis Tijerina; el líder de la Coparmex, Marco Ramón, así como el presidente de la OCV, Luis González Arocha.