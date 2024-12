Apoya Senador se extradite a Ancira

En su momento, pedir la extradición de Alonso Ancira Elizondo es una medida que se considera necesaria para que se rinda cuentas por la situación en la que se encuentra Altos Hornos de México (AHMSA). El senador Luis Fernando Salazar ha sido claro en su posición al respecto, y ha manifestado su apoyo a la idea de pedir la extradición de Ancira Elizondo para que se le juzgue por sus acciones.

El senador Luis Fernando Salazar dejó clara su postura respecto al empresario Alonso Ancira, a quien responsabilizó de la tragedia que viven miles de extrabajadores de AHMSA. "Estoy a favor de que se le llame a cuentas por haber dejado a tantos en un estado de indefensión y vulnerabilidad", aseguró. Salazar criticó que Ancira utilizara la empresa como un medio para enriquecerse a costa del esfuerzo de los trabajadores de la región Centro de Coahuila. "Este es un bien que debía garantizar estabilidad, pero en cambio, agravó la crisis de la región y destruyó el sustento de miles de familias", lamentó.

El legislador recordó que Ancira también incumplió compromisos clave, incluyendo pagos pendientes al gobierno federal. "El tema con él no está ni cubierto ni saldado. Habrá que llamarlo a cuentas y, en su momento, pedir su extradición", enfatizó, señalando que la justicia debe ser una prioridad en este caso. La crisis de AHMSA ha impactado no solo a los trabajadores, sino a toda la región Centro. Salazar subrayó que cualquier plan de rescate debe incluir la rendición de cuentas de quienes llevaron a la empresa a esta situación. "La tragedia no puede quedar impune; el daño debe repararse", concluyó.

Estoy a favor de que se le llame a cuentas a quien les ha dejado en un estado de defensión y a quienes utilizaron un bien para enriquecerse a sí mismo a costa de la tragedia y del trabajo del esfuerzo de miles de trabajadores de AHMSA. La situación en la que se encuentra la empresa es un reflejo de la falta de responsabilidad y la codicia de algunos, y es hora de que se rindan cuentas.

La crisis de AHMSA ha tenido un impacto devastador en la región y en las familias de los trabajadores. La falta de responsabilidad y la codicia de algunos han llevado a esta situación, y es hora de que se tomen medidas para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar su bienestar.

Es importante recordar que la justicia debe ser una prioridad en este caso, y que se deben tomar medidas para que se rindan cuentas por la situación en la que se encuentra AHMSA. La extradición de Alonso Ancira Elizondo es un paso importante hacia la justicia y la reparación del daño causado.