Familiares de Yadira Chávez piden donación de sangre en IMSS

Familiares de Yadira Chávez, de 50 años y vecina de la colonia Obrera Sur, piden el apoyo de la población para reunir las unidades de sangre que requiere como parte del tratamiento que recibe en la Clínica 7 del IMSS, donde permanece internada por complicaciones de dengue grave.

A través de redes sociales, familiares de Yadira están solicitando el apoyo de la población ante el estado de salud delicado, debido a la caída drástica que sufrió en un periodo corto de tiempo en las plaquetas y glóbulos rojos.

"Mi hermana está muy delicada, necesitamos donadores", así lo indicó Esmeralda Chávez a través de una publicación en redes sociales, en la que pide a la ciudadanía sumarse para reunir las unidades que demanda el tratamiento.

Informó que se requieren al menos 7 unidades de sangre como parte del tratamiento, pero no descartan que se requieran más en caso de que se extienda el tratamiento y se requieran nuevas transfusiones.

Los médicos informaron que su recuperación depende de que se le realicen transfusiones de manera inmediata, pues su organismo no ha logrado estabilizar los niveles necesarios para su recuperación.

Las personas interesadas en apoyar pueden comunicarse al teléfono 866 252 5591, donde se les proporcionará la información sobre el proceso de donación.

A pesar del inicio de la temporada invernal y el ingreso de los primeros frentes fríos, se siguen presentando casos de dengue entre la población, con situaciones como la del docente del municipio de Frontera que falleció la semana pasada por esta situación, por lo que se llama a la población a mantener las medidas para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.