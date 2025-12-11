El PRI Coahuila se prepara para las elecciones de 2026 con Carlos Robles

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila se encuentra en la etapa final para definir a quienes serán sus candidatos a las diputaciones locales en el proceso electoral de 2026, informó su dirigente estatal, Carlos Robles.

El líder priista destacó que el partido trabaja diariamente con disciplina y preparación de cara a la próxima contienda. "Estamos trabajando todos los días con mucha confianza y mucha decisión, porque sabemos que debemos estar listos para lo que pueda venir. Estamos seguros, pero no confiados, como dice el primer priista del estado, el gobernador Manolo Jiménez", señaló.

Robles subrayó que el PRI no ha detenido sus actividades internas y que existe confianza en que el tricolor dará una batalla competitiva en la próxima elección. "Nos sentimos muy preparados para lo que viene. Estamos en la selección final de nuestras candidatas y candidatos; vamos a dar la pelea, vamos por todo, vamos a ganar, porque aquí el PRI Coahuila sabe ganar, sabe competir. Tenemos perfiles fuertes, bien preparados, con mucho territorio y contacto con la gente", afirmó.

Aunque por ahora no se han revelado nombres, el dirigente aseguró que el partido se encuentra en etapa de evaluación y que próximamente se dará a conocer la lista oficial de aspirantes.

Cuestionado sobre la posibilidad de que funcionarios actuales dejen sus cargos para buscar una candidatura, Robles precisó que el partido continúa en el proceso de selección interna y que cualquier movimiento se definirá conforme avancen los trabajos.