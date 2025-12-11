AHMSA enfrenta nuevos movimientos en su proceso concursal en Monclova

MONCLOVA, COAH. — El proceso concursal de Altos Hornos de México (AHMSA) registró nuevos movimientos relevantes este 10 de diciembre, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles emitiera diversas certificaciones y acuerdos que refuerzan la fase de quiebra de la siderúrgica y definen nuevas obligaciones para el síndico y los acreedores involucrados.

Según la documentación oficial, el tribunal confirmó la recepción de oficios y escritos provenientes de autoridades laborales, civiles y del propio síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, ordenando acciones que impactan directamente la masa concursal y la lista de créditos en disputa.

El expediente certifica que el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Coahuila remitió una sentencia del 5 de noviembre de 2025, mediante la cual AHMSA fue condenada al pago de diversas prestaciones en favor del trabajador Héctor Vázquez Rivera. El juzgado instruyó al síndico a considerar este crédito dentro del orden de prelación, recordando que los créditos laborales tienen carácter preferente conforme a la Ley de Concursos Mercantiles.

Como parte de los requerimientos en curso, el síndico presentó el informe mensual de inversiones correspondiente a agosto de 2025, documento que había sido solicitado previamente por la autoridad federal. Tras su entrega, se dejaron sin efecto los apercibimientos emitidos por el retraso.

El juzgado negó una solicitud presentada por Solensa, S.A. de C.V., que pedía la separación de diversos bienes en posesión de AHMSA. La resolución señaló que dicha acción debe tramitarse por la vía incidental y no mediante un escrito simple, y añadió que Solensa no figura como acreedora reconocida en la sentencia de prelación de créditos de 2023, por lo que sus solicitudes no pueden ser acordadas de conformidad. El tribunal únicamente autorizó que el usuario "MIGUEL1997", vinculado al apoderado de la empresa, pueda consultar y recibir notificación del acuerdo.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Coahuila pidió copias certificadas y el estado procesal de varias resoluciones relacionadas con AHMSA. En respuesta, el tribunal confirmó que:

· La sentencia de concurso mercantil dictada en junio de 2023 fue impugnada por la acerera, pero el recurso fue declaro infundado en noviembre de 2024.

· La sentencia de reconocimiento de créditos, del 15 de noviembre de 2023, mantiene 26 apelaciones pendientes.

· La sentencia de quiebra del 6 de noviembre de 2024 quedó firme desde el 25 de junio de 2025, al no haber sido recurrida.

Con ello, queda ratificado que AHMSA permanece oficialmente en etapa de quiebra.

MagIron y su independencia

Finalmente, el síndico entregó el documento requerido en el que MagIron LLC, a través de su director general y accionista, declara bajo protesta de decir verdad que no mantiene vínculos patrimoniales ni familiares con AHMSA. Esta constancia es necesaria para seguir verificando la independencia de la compañía dentro del proceso concursal, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles.

Panorama del proceso

Las nuevas actuaciones judiciales muestran un expediente en constante movimiento, con la entrada de sentencias laborales, solicitudes de terceros y la revisión continua de información financiera. Mientras tanto, la fase de quiebra de AHMSA se mantiene firme y con múltiples apelaciones aún pendientes en tribunales federales.