Aprenden niños a cuidar el ambiente

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.-Con la finalidad de aprender y conservar el medio ambiente a través del juego y actividades didácticas, dio inicio el Curso de Verano Ambiental 2018 en el Bosque Urbano Ejército Mexicano.

Con un cupo límite de 50 niños de 4 a 12 años de edad inició el primer curso, del 16 al 20 de julio, y el segundo grupo del 23 al 27 de julio.

Dio inicio el Curso de Verano Ambiental 2018 en el Bosque Urbano Ejército Mexicano.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Eglantina Canales Gutiérrez, expuso que este lunes arrancó este curso de verano que enseña a los niños a relacionarse más con la cultura y cuidado del medio ambiente de una manera divertida.

Explicó que entre otras actividades, los niños recorrieron el Museo de las Aves de México y el Museo del Desierto, para conocer la diversidad de flora y fauna de Coahuila.

“También se divierten con el juego de la Lotería del Desierto, elaboran manualidades, tienen una activación física, además que aprenden al mismo tiempo sobre el cuidado de su entorno”, declaró.

Invitó a los padres de familia a que se sumen a la participación de la conservación ambiental, así como llevar a sus hijos al curso de verano que se ofrece en las instalaciones del Bosque Urbano.