Aprueban cambio de expendios de alcohol

Por unanimidad integrantes del Cabildo aprobaron el cambio de domicilio de algunos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, luego de una revisión hecha por la Comisión de Alcoholes y Protección Civil.

Luego de determinar que 15 negocios cumplían con el reglamento quedó aprobado por mayoría, la mayoría fue un cambio de domicilio y uno solamente cambió de giro.

Además se conformó el Comité de la Feria y sus integrantes tendrán que planear y organizar lo necesario, ellos contarán con facultades administrativas y legales para desarrollar las actividades.

Está integrada por Marlene Montelongo síndica de mayoría, Roberto Ismael Rodríguez Ramírez síndico de vigilancia, el regidor Erick Zapata Hernández, contralor municipal Juan Antonio Hernández Jiménez, director de Arte y Cultura Óscar Maldonado, director de Ingresos Everardo Ríos, director de Seguridad Pública Gerardo Arellano Acosta y Agustín Ramos director de Protección Civil.

Quedó asentado en el acta la oposición que tienen los regidores Roberto Rábago, Víctor González y Rosa María Rodríguez Ortiz en contra de Juan Antonio Hernández Jiménez, tenían la intención de que no fuera incluido como parte del comité organizador por la deslealtad por la que se pudo conducir para tener el cargo de contralor municipal.