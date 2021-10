´Arden´ las redes por jaloneo en guardería

A través de un video se puso en evidencia los jaloneos que una maestra del maternal KidZone le propinó a un pequeño alumno.

Una ex maestra del centro ubicado en la colonia Regina en Monclova, filtró el video y señala a la misma directora Natalia Flores de jalonear a un niño y pegarle en la frente a otro.

En los videos proporcionados por las mismas trabajadoras, se puede observar como jalonea a un niño que quería jugar con un carrito y un juguete, y a otro que está en su cuna le pega en la frente delante de otra trabajadora.

Al respecto, un padre de familia comentó que la directora explicó la situación, el niño Alexander intentaba meterse un mono a la boca, pero en el video solo se aprecia donde la trabajadora lo agarra para quitarle el juguete y por eso se ve como si lo estuviera maltratando. Además, lo mismo se les explicó a los padres de familia y el menor seguía tomando sus clases.

La mamá del pequeño aseguró a las demás que ya habían retirado a Alexander de las instalaciones, motivo por el que muchos padres de familia tienen dudas de la veracidad de las declaraciones de la directora.

Mediante redes sociales, Mariel Apud señaló que la directora Natalia habló con ella pero le dijo mentiras sobre la situación, se enteró de como estuvieron las cosas gracias a la filtración de los videos.

"Una de las maestras es licenciada en Administración, ni siquiera es una auxiliar de maestra o algo referente, hay muchas cosas ahí, ya no sé qué pensar".

Una mamá externó que a su hija le detectó unas quemaduras en la planta de un pie, en su casa la menor le pidió quitarle las botas y se dio cuenta que tenía llagas, esto pasó hace una semana y le dieron al respuesta que todos los infantes portan sus zapatos durante su estadía.

"Dijeron que ya no había videos desde antier, supuestamente ella tuvo que formatear la computadora para que la que sacó los videos no tuviera acceso, pero uno que tiene cámaras en su negocio sabe que solo se le cambia la contraseña para que nadie pueda entrar, no tuvo que hacer eso", dijo una madre de familia.