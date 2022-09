Asalto armado; les roban su vehículo en El Pueblo

Momentos de verdadera angustia vivió un matrimonio esta mañana en el Sector El Pueblo un hombre se atravesó a su paso cuando detuvieron la marcha, el hombre se subió en la parte trasera del vehículo y los asaltó, amenazando con que traía un arma les quitó la cartera, el celular y huyó en el vehículo un Attitud 2012 color blanco con quemacocos.

Eran aproximadamente las 6:30 am cuando Graciela Berenice Riojas iba a dejar a su esposo a Ahmsa, transitaban por la calle Cuahutemoc a la altura de un lote de carros, ahí se les atravesó el hombre, la pareja pensó que estaba ebrio y para no atropellarlo se detuvieron, vieron que traía el rostro cubierto, su esposo le pidió que no se detuviera pero Graciela entró en una crisis nerviosa, no sabía que hacer.

El hombre que es de complexión delgada, moreno y cabello corto, vestía pantalón de mezclilla oscuro, su cara estaba cubierta con una sudadera, se subió a la parte trasera del vehículo y gritando les pidió que avanzaran, tomó a Graciela del cabello para después decirles que traía un arma y que hiciera lo que le pedía.

"Fue horrible, no se lo deseo a nadie, yo no traía los seguros puestos, se subió y me jaló el pelo, me daba instrucciones y decía muchas maldiciones, mi esposo me pidió que hiciera lo que él me decía", comentó.

Fueron a dar a la calle Navarrete y ahí los despojó de sus pertenencias, la cartera con tarjetas que ya fueron dadas de baja, no traía efectivo, el hombre huyó en el auto y se llevó un celular con un valor de aproximadamente 9 mil pesos.

A muy temprana hora, el matrimonio estuvo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para interponer la formal denuncia pero también pidieron el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del vehículo.