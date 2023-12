Asume Griselda la presidencia de UDC

Toma protesta como Presidenta del Comité Municipal del Partido UDC, Griselda Arreguin ex candidata a la diputación local por el Partido Verde Ecologista.

Se llevó a cabo el congreso estatal del partido Unidad Democrática de Coahuila en el marco de ese congreso se tomaron varios acuerdos de manera unánime entre todos los delegados de Coahuila para participar en una posible alianza en el 2024 para cargos locales en este caso hablando de morena, pt y el verde.

Destacó que se dio la oportunidad de asumir de manera oficial tomando protesta como la presidente del comité municipal de partido Unidad Democrática de Coahuila.

"En el 2023 avanzamos mucho crecimos mucho, yo no me considero que haya perdido una elección sino que me permitió crecer había gente que decía que no íbamos a recibir más de mil votos y casi llegamos al 8 por ciento de la votación y gran parte de la votación también se reflejó para el partido de Unidad Democrática de Coahuila, le sumamos 4 mil votos para Monclova en un tiempo record que trabajamos porque le habíamos acelerado a favor de Lenin" indicó.

"Vamos a seguir en lo que sabemos hacer, nuestra gestión, en la labor social que hemos desempeñado los últimos años la que nos ha posicionado en el ánimo de la gente como personas que tenemos voluntad de ayudar al prójimo" finalizó.