Asume JLCyA Ricardo Aguirre

Ricardo Aguirre Cuéllar asumió el día de ayer el cargo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Monclova, en donde se comprometió a cumplir con cabalidad, con honestidad y transparencia su trabajo, sin que se contemplen realizar nuevos cambios al interior de la dependencia.

Tras darse el pasado martes el nombramiento en la ciudad de Saltillo, el día de ayer se hizo la entrega de las oficinas por parte del expresidente de la dependencia, Gilberto Silva y del subsecretario de Justicia Laboral, Jorge Enrique Camarillo Delgado. El Subsecretario mencionó que el cambio de presidentes se dio debido a una rotación que se tiene en la oficina, descartando que exista alguna anomalía que llevara al cambio de los funcionarios estatales.

Mencionó que son cambios naturales y dijo que se valoró el trabajo de cada presidente de la junta, y se contempló que es un beneficio para cada una de las localidades, reconociendo el trabajo de ambos.

Señaló que con el cambio viene el compromiso por mantener el trabajo en cada una de las regiones, atendiendo las necesidades que existen. Por su parte, Ricardo Aguirre indicó que el compromiso es cumplir con la encomienda que se le otorgó y realizarla de manera cabal, honesta y transparente, para obtener los resultados esperados en la dependencia.

El funcionario estatal señaló que actualmente en Coahuila se mantiene una paz laboral y dijo que es muy importante continuar en este sentido. Al cuestionar sobre las acciones que el Sindicato Minero realiza en la región, que algunos consideran como desestabilización, externó que ellos se concretan en la justicia laboral y resolverán de acuerdo a la constitución y la ley federal del trabajo los planteamientos que se hagan, sin realizar alguna declaración en torno a esto. También se informó que el Gobierno Estatal analiza las opciones para cambiar las oficinas con la finalidad de dar un mejor servicio a los usuarios, lo cual se podría concretar este año, pero aún se valoran las posibilidades.