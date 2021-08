Ataca el Morín a una niña

El personaje que diariamente es recluido en las celdas municipales, identificado como "El Morín", provocó una lesión a una menor de edad, de quien se resguardaron sus generales, pero que al ser exhibido en redes sociales generó gran expectación, luego que la sociedad comenzara a agredir verbalmente al personaje, quien padece de sus facultades mentales.

En cometarios públicos que e hiciera en contra de este vagabundo monclovense comenzaron a decir que "estaría bien que lo amarraran y le hicieran lo mismo", pues son muchas las maldades que realiza este peculiar sujeto, desde amedrentar a las personas, exhibicionismo, ingerir bebidas embriagantes, intoxicarse con sustancias prohibidas, hasta llegar a robar placas de autos y ahora a lesionar menores con una piedra.

Lamentablemente las leyes no pueden actuar en contra de un apersona con las características de "El Morín", según explicó la encargada del área jurídica de Seguridad Pública Ruth Guel, quien dijo que por su condición en que no tiene conciencia total, el departamento no puede detenerlo y procesarlo, por ende solo está un rato encerrado y después recuera su libertad.

"Al igual que este personaje que prácticamente está al menos 6 días o inclusive hay semanas que todos los días debe ser recluido a las celdas, para cuidar la integridad de las personas y la de él mismo, pero de ahí a que se le pueda procesar, no lo podemos hacer, aunque sí actualmente estamos buscando ayuda en un centro de salud mental, ya que su familia no se hace cargo de él", explicó la jurídico.

Del mismo modo añadió que en esta misma condición hay al menos otras 8 personas que regularmente son detenidas por alterar el orden público, peor que por padecer de sus facultades mentales no pueden ser procesados legalmente, hagan lo que hagan.