Atacan guardias de Ferromex a vecinos

Vecinas de la colonia Estación Fierro exigieron justicia para Diego Jaramillo, quien se encuentra delicado tras ser baleado por guardias de Ferromex, señalaron que no es la primera ocasión en que los trabajadores han atentado contra la vida de las personas.

Alrededor de mediodía, más de diez personas acudieron al exterior del Hospital Amparo Pape de Benavides para dar apoyo moral a la familia del paciente, quien se encuentra grave de salud y aún tiene parte del proyectil en su columna.

Señalaron que presenciaron lo ocurrido el pasado miércoles, cuando tres guardias de la empresa Ferromex abrieron fuego en la colonia sin importarles que hubiera niños, entre ellos una niña con discapacidad, y mujeres embarazadas presentes.

Además, dijeron no es la primera vez en que los trabajadores actúan en contra de las personas de esta colonia como de los sectores aledaños.

La señora María Guadalupe Campos Torres comentó que el 5 de abril del 2013 fue hijo se dirigía a trabajar cuando un empleado al que le dicen "El gallo", lo subió a la camioneta de la empresa y se lo llevaron, desde entonces Jesús Alberto Vázquez Campos no aparece.

"Yo interpuse la denuncia ante el Ministerio Público pero hasta el momento no tengo respuesta, ellos lo desaparecieron y dejó solos a su esposa Aracely Rodríguez y sus dos hijos. A nosotros no nos han hecho caso porque no tenemos influencias, seguimos esperando que lo regresen".