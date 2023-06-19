Atiende Protección Civil riesgo en jardín de niños

La mañana de ayer se registró un incendio de cables de alta tensión, en el cruce de las calles Pípila con Progreso, justamente donde se encuentra el Jardín de Niños Ana María Guevara, La directora de Protección Civil, Yessica Barco, informó que el reporte de este incidente, se recibió a las 11:04 am.



Cuando los elementos de Bomberos y Protección Civil llegaron al lugar, los cables seguían haciendo corto, provocando que estos estuvieran envueltos en llamas; ante esto, los elementos de ambos departamentos sofocaron las llamas utilizando un extintor del tipo PQS Clase C: especial para combatir incendios en equipos eléctricos energizados como cables, interruptores y electrodomésticos.

Posteriormente procedieron a cortar los cables para encintarlos y acordonar el área para protección de los transeúntes, mientras llegaban los trabajadores de la CFE, a los que se hizo el reporte del problema desde los primeros minutos cuando se recibió el reporte.

Yessica Barco, comentó que en todo momento mientras el personal de la CFE hacia las reparaciones necesarias, estuvieron al pendiente para lo que se pudiera ofrecer, hasta que se concluyó con las reparaciones.

Comentó que posiblemente la causa de este corto haya sido una sobrecarga de voltaje, y por lo mismo recomendó a los ciudadanos tener cuidado en sus hogares, pues en ocasiones se tienen encendidos más aparatos de los que puede soportar el amperaje asignado, lo que puede generar un sobrecalentamiento en las líneas, lo que puede provocar un incendio o un corto general.