Atrasará estudiantes programa educativo

Con las modificaciones realizadas a los programas educativos y los libros de texto, los maestros tendrán que poner en marcha sus conocimientos y serán una pieza fundamental para que los niños no se vean afectados por la nueva forma de enseñar, dijo la maestra Cristina Rodríguez y Rodríguez.

La docente quien tiene años de experiencia en el sector educativo mencionó que el no manejar de manera "normal" la lecto escritura y el aprendizaje de las matemáticas sin duda causará un impacto negativo importante en los estudiantes, ya que se redujo en mucho la cantidad de actividades de aprendizaje de matemáticas así como de lectura, lo cual se une al retraso que los pequeños ya traían desde la pandemia.

"Desde el punto que se quiera ver la lecto escritura es muy importante, muchas veces los maestros por no batallar prefieren dejarse llevar por el entorno, el cual los termina "absorbiendo" y provoca un retroceso en los estudiantes, sobre todo en los más pequeños quienes no tienen empacho en aceptar que no saben leer".

Mencionó que en un evento realizado en el municipio de Cuatro Ciénegas un pequeño de tercer grado intentó leer un cuento y pidió apoyo desde un inicio, asegurando que no sabía cómo leer, lo que es un claro ejemplo de que si los docentes y los padres de familia no toman la rienda de la educación, el retroceso será aún más marcado.

Como docente experimentada, la también Coordinadora de Arte y Cultura en la región centro dijo que el Gobierno Federal debe rectificar la aplicación de las materias como son Español y Matemáticas y darles la importancia y el tiempo adecuado con la intención de que no causen un problema de retraso educativo en los más pequeños.

"No se puede avanzar si muchos niños de primaria no saben leer y escribir, tampoco las operaciones básicas, de continuar el programa como está establecido, los docentes tendrán que aplicar todos sus conocimientos y sus formas para que los niños y jóvenes sigan avanzando y no se genere un nuevo retroceso en la educación".