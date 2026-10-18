Imputan a joven por amenazar a docente en escuela de El Mirador

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de imputación ante un juez de control para judicializar a una persona joven que ingresó a la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en la colonia El Mirador, tras amenazar a un docente del plantel.

El funcionario precisó que el delito que se configura en la carpeta de investigación es el de amenazas, por el cual el imputado podría alcanzar una pena de hasta cinco años de prisión, tras la denuncia formal presentada por el maestro afectado.

"Es una persona joven en situación de indigencia que aparentemente bajo el influjo de algún tóxico amenazó con ponchar las llantas a un docente. Se actuó de inmediato, se logró su detención en las inmediaciones del plantel y el caso se llevará ante el juez", explicó Lazo Chapa.

El delegado aclaró que el señalamiento fue directo contra el profesor y descartó que se hayan registrado agresiones, portación de armas o amenazas hacia los alumnos del plantel educativo, confirmando que la persona permanece bajo custodia en las instalaciones del Ministerio Público.

Como medida preventiva e instrucción del Fiscal General, Federico Fernández Montañez, se reforzó la coordinación con la Secretaría de Educación y corporaciones de los tres órdenes de gobierno, acordando la creación de un grupo de alerta en WhatsApp con directivos escolares de la localidad para activar despliegues policiales inmediatos ante cualquier situación de riesgo.