Inversión de 4.2 millones de pesos en obras para Monclova

Con una inversión superior a los 4.2 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la semana del 12 al 18 de octubre el arranque, la entrega y la supervisión de obras en distintos sectores de Monclova, como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender las necesidades de las familias y mejorar la infraestructura de la ciudad.

Entre las acciones realizadas destaca el arranque de la rehabilitación de la línea de agua potable en la calle Paseo de las Yucas, en la colonia Miravalle, entre Paseo del Valle y Ciprés, para mejorar la infraestructura del servicio en este sector.

Asimismo, se entregaron tres obras: la rehabilitación de la plaza de la colonia Progreso, ubicada en el cruce de las calles Niño Artillero y Juan de la Barrera; la pavimentación de la calle Cholula, en la colonia Pedregal de San Ángel, entre Uxmal y San Nicolás; y la pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho, en la colonia Loma Linda, entre Cerrada y las vías del ferrocarril.

Como parte del seguimiento a los proyectos, se realizaron supervisiones finales a la rehabilitación de la línea de agua potable en la colonia San Francisco y a la pavimentación en la colonia Campestre Estancias. También se revisaron los trabajos de recarpeteo de la calle Itzcoatl, en la colonia Deportivo, y de la calle Mariano Escobedo, así como los avances en el CESAME.

Carlos Villarreal destacó que mantener una inversión constante en infraestructura permite atender necesidades de las colonias, mejorar los servicios públicos y contar con vialidades y espacios públicos en mejores condiciones para las familias.

"Seguimos trabajando en cada sector de Monclova para atender las necesidades de nuestra gente, con obras que mejoran los servicios, las calles y los espacios públicos. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos impulsando acciones que se reflejan en mejores condiciones para las familias monclovenses", señaló el alcalde.

El gobierno municipal informó que continuará trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar obras y acciones que respondan a las necesidades de la población, para mejorar la infraestructura y dar continuidad a los proyectos en los distintos sectores de Monclova.