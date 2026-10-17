Habitantes de Ocampo solicitan maquinaria para rehabilitar caminos tras lluvias

Las lluvias dejaron incomunicados a habitantes de diversas comunidades rurales de Ocampo, donde el crecimiento de los arroyos y el deterioro de los caminos impiden el paso de vehículos, complicando la movilidad de las familias y sus actividades cotidianas.

A través de un llamado público, pobladores de San Miguel, San Guillermo y sectores como Puente y Vado El Cura solicitaron la intervención de la alcaldesa Adriana Valdez López para atender los tramos afectados y restablecer la comunicación con el resto del municipio.

Los habitantes señalaron que en algunos puntos el agua cubre por completo el camino, por lo que actualmente no hay condiciones para cruzar y las personas no pueden transitar con normalidad.

Ante esta situación, pidieron el envío de maquinaria pesada para rehabilitar los accesos, retirar los obstáculos y colocar revestimiento en los tramos dañados, al considerar que las labores manuales son insuficientes frente a las afectaciones.

La incomunicación representa un problema para quienes necesitan salir de sus comunidades para acudir a sus empleos, realizar compras, trasladar productos o atender otros compromisos fuera de los ejidos. De igual manera, dificulta el regreso a casa de quienes se encuentran fuera de las localidades.

Los pobladores advirtieron que la falta de caminos transitables limita el traslado de personas y mercancías, además de complicar el acceso a servicios y la atención de cualquier situación que requiera salir de las comunidades.

Por ello, insistieron en que se requiere una respuesta urgente de las autoridades municipales, con maquinaria y trabajos de rehabilitación que permitan recuperar el paso en los sectores afectados.

Mientras persistan las condiciones actuales, las familias de estas comunidades rurales enfrentan dificultades para desplazarse, en un escenario donde la recuperación de los caminos resulta fundamental para restablecer sus actividades habituales.