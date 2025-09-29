Alonso La Calaca sustraído de la justicia por ausencia en audiencia

Alonso "N", alias "La Calaca", fue declarado sustraído de la acción de la justicia luego de no presentarse a la audiencia programada dentro de la causa penal 722/2025, por lo que perdió el derecho a continuar su proceso en libertad.

El imputado, acusado de un robo a domicilio ocurrido el pasado 25 de junio en la colonia Hipódromo, había obtenido una salida alterna bajo condiciones impuestas por el juez, entre ellas no acercarse al domicilio de la víctima. Sin embargo, la parte afectada denunció que el sujeto ha seguido pasando por su casa, violando dicha medida cautelar.

Pese a que Alonso fue citado para presentarse a audiencia el pasado 22 de septiembre con la advertencia de que su ausencia significaría la revocación del beneficio, este no acudió. Ante su inasistencia, el juez lo declaró sustraído y ordenó que se continúe su proceso en reclusión. A partir de ahora, deberá permanecer en el penal de Saltillo hasta que se resuelva su situación legal, ya sea mediante sentencia o una salida alterna, si es que logra obtenerla nuevamente.

La defensa del imputado, a cargo del abogado Américo Segura, renunció al cargo tras argumentar falta de pago de honorarios. Cabe destacar que el monto a reparar ascendía a 9 mil pesos, de los cuales Alonso ya había entregado 7 mil. Solo restaban 2 mil pesos para concluir el acuerdo reparatorio, pero con su inasistencia, todo el proceso volvió a quedar en ceros.

Alonso "N" fue vinculado a proceso luego de que el juez considerara que había pruebas suficientes para investigar su probable responsabilidad en un robo cometido la tarde del 25 de junio. Ese día, alrededor de las siete de la tarde, el acusado presuntamente irrumpió en un domicilio de la colonia Hipódromo, donde fue sorprendido por una mujer de la tercera edad hurgando en un ropero.

El presunto ladrón habría sustraído un joyero con 7 mil pesos en efectivo, además de dos teléfonos celulares, escapando del lugar antes de la llegada de la policía. Pese a las contradicciones que los defensores de "La Calaca" señalaron en la acusación del Ministerio Público, el juez determinó que se aplicara prisión preventiva oficiosa, al tratarse de un delito grave contemplado en la Constitución.