Aumenta consumo de cerveza

Trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México no han dejado de consumir cerveza a pesar de no recibir a tiempo el pago semanal, esto fue confirmado por diversas tiendas de conveniencia ya que desde diciembre mantienen el incremento en ventas de un 20 por ciento.

Desde el mes de febrero que la empresa ya no pudo pagar a tiempo la nómina de los trabajadores sindicalizados, esto por la crisis económica que atravesaba y el paro de producción total de acero desde el año pasado, situación que se ha mantenido durante los siguientes dos meses y de forma más crítica.

Pero aunque los mismos trabajadores y sus familias se quejaron de no tener recursos para adquirir la despensa, pagar servicios y deudas, trabajadoras de tiendas de conveniencia y Six, aseguraron que cada fin de semana no faltaron para comprar bebidas embriagantes, en su mayoría la cerveza en grandes cantidades.

"Nosotros tenemos un incremento en venta de cerveza desde el año pasado y esto no ha cambiado por la situación de AHMSA, sino que tenemos clientes asiduos de la empresa que sin falta están aquí comprándonos un doce o más de la bebida".

Señalaron que otros optan por comprarse varias caguamas o un cartón de cerveza de cuartito, con tal de "des estresarse" los fines de semana con los amigos y familia, por lo que la situación no es tan precaria como muchos de los obreros la hacen ver.

Debido a que el pago de esta semana si llegó el tiempo y forma, algunas tiendas tuvieron que volver a surtir y todo lo que tenía en bodega lo pasaron a los refrigeradores antes de pasarlo a las hieleras.