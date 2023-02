Aún no ha pagado AHMSA quincena a sus empleados de confianza

MONCLOVA, COAHUILA. – El día de hoy martes 21 de febrero, vence el plazo que el Grupo Acerero del Norte anunció para depositarles la quincena correspondiente al 15 de febrero a sus empleados de confianza, sin embargo, solo se le pagó a una pequeña parte de los trabajadores.

Aunque la mayoría de los empleados de confianza del Grupo Acerero del Norte - no sindicalizados- se encuentran concentrados en las oficinas de Altos Hornos de México en Monclova, en la misma situación se encuentran los trabajadores de las minas de la región carbonífera, de la Perla y Hércules.

Entrevistados confirmaron a Periódico La Voz que además del incumplimiento del pago de su quincena, tampoco recibieron los vales de despensa, los cuales pudieran ayudarles a solventar su difícil y precaria situación económica.

“Estamos desesperados. No nos han pagado el dinero que ahorramos el año pasado, no nos pagaron la quincena. ni con los 6 días de retraso y ahora ni siquiera los vales, realmente no sabemos que hacer y lo peor es que nadie nos da la cara”, externó un trabajador.

Y es que la semana pasada a través de un comunicado interno, el Grupo Acerero del Norte les anunció a sus empleados de confianza que su quincena les seria depositada en forma diferida entre los días, 17, 19 y hoy 21, sin embargo, solo se les depositó a los trabajadores de menor rango y de bajos ingresos.

Los empleados de confianza acudieron en repetidas ocasiones al cajero automático o consultaron su aplicación bancaria solo para verificar tristemente, que Altos Hornos, aún no les ha depositado su quincena.