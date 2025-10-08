Avanza remodelación de la Clínica 7 del IMSS en Monclova

Con un avance del 85 por ciento, la remodelación de la Clínica 7 del IMSS en Monclova se encuentra en su fase final, por lo que se garantiza que las obras estarán concluidas antes del mes de diciembre.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la CMIC Monclova y Consejero del Seguro Social, Humberto Prado, quien mencionó que existe un importante avance en los trabajos que se llevan a cabo en la clínica.

El empresario explicó que se prevé que estas áreas estén listas antes del mes de diciembre, sin embargo mencionó que los trabajos de rehabilitación del hospital continuarán en otras áreas, con el objetivo de modernizar completamente la infraestructura y mejorar la atención médica.

"Se ha avanzado mucho, prácticamente está a un 85 por ciento la remodelación de urgencias, laboratorios, quirófanos y áreas de hemodiálisis. También se avanza en la instalación de los equipos de climatización, los cuales llegaron desde hace más de mes y medio, mientras que los elevadores estarán llegando hasta diciembre", señaló Prado.

Reconoció que durante el proceso se han presentado algunas molestias, principalmente para los pacientes de hemodiálisis, cuyo servicio fue subrogado temporalmente en el tiempo que se llevan a cabo los trabajos, sin embargo, destacó que estas acciones forman parte de un proyecto integral para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios médicos".

La modernización de la Clínica 7 forma parte de los esfuerzos del IMSS por renovar su infraestructura hospitalaria en la región Centro del estado, con una inversión superior a los 160 millones de pesos y el objetivo de brindar mejores condiciones de atención a los derechohabientes.