Estudiante de Secundaria Interpone Amparo por Agresión Verbal

Un estudiante de tercer grado de la Secundaria Técnica No. 35 de Monclova ha interpuesto un recurso de amparo con la finalidad de evitar ser expulsado de la institución educativa. Esta acción legal surge tras un incidente de agresión verbal contra un docente.

El suceso se registró hace aproximadamente un mes en la ciudad de Monclova, involucrando al menor. Este incidente generó una fuerte reacción por parte del personal de la escuela. En ese momento, los maestros de la secundaria se manifestaron públicamente colocando mantas al exterior del plantel, rechazando de manera categórica este tipo de amenazas y agresiones dirigidas a los profesores.

Abraham González, el titular de Servicios Educativos en la región, confirmó que la Secretaría de Educación ya tiene conocimiento del amparo presentado por el alumno. González detalló que, a pesar de la existencia del recurso legal, la dependencia continúa aplicando el protocolo y los procedimientos internos establecidos para manejar los casos de agresión a personal docente.

La situación se encuentra ahora en un proceso legal y administrativo en curso, a la espera de la resolución judicial sobre el amparo y de las determinaciones que se tomen conforme al reglamento escolar y los protocolos de la Secretaría.