Avanza planta Yura; entra en etapa inicial de operaciones

MONCLOVA, COAH.- Los avances de la Planta Monclova de Yura Corporation y las condiciones necesarias para el inicio de sus operaciones fueron abordados durante una reunión entre autoridades municipales y directivos de la empresa.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico, Luis Olivares, recibió a Dong-il Park, presidente de Yura Corporation, y a Dusung Lee, director general de Yura Harness México.

Avances en la Planta Monclova

Durante el encuentro, se revisaron los avances que registra el proyecto en Monclova, además de coordinar el apoyo que requiere la empresa durante esta etapa inicial para garantizar las mejores condiciones en el arranque de sus operaciones.

El Gobierno Municipal destacó que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado busca fortalecer las condiciones para la llegada y consolidación de nuevas inversiones en la Región Centro.

Estrategias para el Desarrollo Económico

Villarreal Pérez señaló que, a través de la política pública de desarrollo económico impulsada de manera conjunta con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se busca continuar generando oportunidades de empleo y crecimiento para las familias monclovenses.

La instalación de nuevas empresas forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la actividad económica de Monclova y consolidar al municipio como un punto atractivo para la inversión.