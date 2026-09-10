Escuela Primaria Adolfo López Mateos sufre robo de cableado eléctrico

Por tercera ocasión, la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, de la colonia Hipódromo, fue víctima del robo de cableado eléctrico, situación que afectó el suministro de energía en tres salones del plantel.

Elena Margarita García Almanza, directora de la escuela, informó que el último robo ocurrió durante la madrugada del miércoles 08 de septiembre, cuando fueron sustraídos entre 20 y 30 metros de cable eléctrico.

El daño económico fue estimado en aproximadamente 3 mil 500 pesos. Los salones afectados corresponden a dos grupos de sexto grado y uno de quinto. Sin embargo, el servicio de energía pudo ser restablecido en el menor tiempo posible gracias a los recursos aportados por los padres de familia.

La directora señaló que existe preocupación entre las autoridades educativas del plantel, debido a que estiman que una misma persona podría estar detrás de al menos los últimos tres robos de cableado registrados en la escuela. Explicó que el presunto responsable aparentemente conoce bien el interior del plantel e incluso la ubicación de las cámaras de vigilancia, pues evita ser identificado.

Hasta el momento, indicó, solo cuentan con la descripción de un hombre alto y de complexión delgada.

Ante la repetición de estos hechos, las autoridades de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos solicitaron a la Fiscalía agilizar las investigaciones para identificar y detener al responsable de los robos. La directora advirtió que estos hechos representan una afectación para el funcionamiento de la escuela y obligan a recurrir nuevamente a los recursos de los padres de familia para reparar los daños.