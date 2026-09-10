Monclova busca atraer más congresos y eventos empresariales

La región Centro de Coahuila busca atraer una mayor cantidad de congresos, convenciones y eventos empresariales mediante la promoción de Monclova como destino para el turismo de negocios, esto mediante la participación en el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, celebrado en Querétaro.

Del 9 al 12 de septiembre se llevó a cabo la convención que reúne a más de 800 líderes, organizadores y representantes de la industria de reuniones, donde representantes del sector turístico dan a conocer las bondades del estado y la región con el objetivo de atraer nuevos eventos.

Enrique Ayala representa a la región Centro en la delegación estatal, que participa en el encuentro con una estrategia conjunta para mostrar la infraestructura, conectividad y la capacidad de las distintas regiones de Coahuila.

Por su parte, Armando de la Garza, comisionado de Turismo, destacó que la presencia de Coahuila en el congreso ha resultado efectiva, particularmente por las citas de negocios que se han generado durante el encuentro.

Explicó que dentro del congreso participan las Oficinas de Convenciones y Visitantes de Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras, con el objetivo de promover sus capacidades para recibir eventos de negocios.

Durante el encuentro se han realizado numerosas citas de negocios en el stand de Coahuila, lo que refleja la importancia de participar en el principal encuentro nacional de la industria de reuniones.

En el caso de la Región Centro, la participación busca aprovechar su vocación industrial, capacidad logística y oferta de servicios para incorporar a Monclova al mercado de eventos empresariales y ampliar las oportunidades de generación de actividad económica.

De la Garza Gaytán mencionó que la seguridad constituye otro elemento para promover a Coahuila como destino turístico y de negocios.