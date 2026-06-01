Ayuntamiento de Monclova supervisa obras en colonias de la ciudad

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de supervisar el avance de obras y mantener contacto directo con la ciudadanía, el Ayuntamiento de Monclova realizó durante la última semana recorridos de trabajo en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades municipales realizan recorridos en colonias como 21 de Marzo y Pedregal de San Ángel.

Las visitas se desarrollaron en colonias como 21 de Marzo, Ampliación Hipódromo y Pedregal de San Ángel, donde actualmente se ejecutan acciones de infraestructura y mejoramiento urbano.

Durante los recorridos, personal municipal verificó el desarrollo de los trabajos en proceso y sostuvo encuentros con habitantes de cada sector para informar sobre los proyectos en marcha y conocer de primera mano las necesidades de la comunidad.

Los encuentros con los habitantes buscan fortalecer la comunicación y atender sus necesidades.

De acuerdo con la administración municipal, estas reuniones permiten fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía, además de dar seguimiento a planteamientos relacionados con servicios, obras y otras demandas de interés para las familias.

La administración municipal asegura que la supervisión constante es clave para el avance de las obras.

Las autoridades señalaron que la supervisión permanente de los proyectos forma parte de una estrategia de atención ciudadana que busca garantizar el avance de las obras y mantener una relación cercana con los vecinos de los distintos sectores de Monclova.

A través de estas acciones, el Ayuntamiento informó que continuará recorriendo diferentes colonias para evaluar los trabajos que se realizan y atender de manera directa las inquietudes de la población.