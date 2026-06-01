La suerte vuelve a sonreírle: coahuilense gana camioneta y 200 mil pesos tras haberse llevado un Lamborghini

Lo que para muchos parece un sueño imposible, para Irving Riojas se ha convertido en una realidad repetida. El originario de Coahuila volvió a acaparar la atención de miles de participantes al resultar ganador de una GMC Sierra 2026 y 200 mil pesos en efectivo durante la edición exprés número 341, celebrada el pasado 31 de mayo.

La noticia causó sorpresa inmediata entre seguidores del sorteo, ya que el nombre de Irving Riojas no era desconocido para la comunidad. Apenas ocho meses atrás, el 15 de septiembre de 2025, había protagonizado uno de los premios más comentados al llevarse un Lamborghini Revuelto, considerado uno de los automóviles deportivos más exclusivos y codiciados del mundo.

Con este nuevo resultado, el coahuilense suma dos premios extraordinarios en menos de un año, una situación que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron entre la casualidad, la fortuna y la incredulidad.

Detalles confirmados

La edición exprés 341 tuvo como premio principal una GMC Sierra modelo 2026 acompañada de 200 mil pesos en efectivo, uno de los paquetes más atractivos entregados por la dinámica en los últimos meses.

De acuerdo con los resultados oficiales, el boleto ganador fue el número 59453764, obtenido a partir de las últimas cuatro cifras del segundo lugar de la Lotería Nacional (5945) y las últimas cuatro cifras del premio mayor (3764).

Reacciones en redes sociales

Tras darse a conocer el resultado, decenas de participantes manifestaron su asombro al descubrir que el mismo ganador que meses atrás recibió las llaves de un Lamborghini ahora vuelve a quedarse con otro premio de alto valor.

Mientras algunos consideran que se trata de una coincidencia extraordinaria, otros afirman que la suerte puede aparecer más de una vez para una misma persona.

"La suerte es loca y a cualquiera le toca", compartieron los organizadores al momento de anunciar oficialmente al ganador.

Por ahora, la historia de Irving Riojas continúa dando de qué hablar y alimentando la esperanza de quienes participan en cada sorteo, aunque pocos pueden presumir haber ganado primero un Lamborghini y después una camioneta nueva con dinero en efectivo incluido.