Caen "El Terry" y su hijo por crimen en la Miravalle

MONCLOVA, COAH.- La muerte de Irving Orlando Montaño Reyna provocó un cambio drástico en el proceso penal que enfrentan dos hombres señalados como presuntos responsables de la agresión que terminó costándole la vida al joven.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el delito fue reclasificado de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, calificadas con ventaja, a homicidio calificado, luego de que la víctima falleciera a consecuencia de las lesiones sufridas.

Los imputados son Víctor "N", de 41 años de edad, alias "El Terry", y su hijo Iván "N", de 22 años, quienes permanecen a disposición de las autoridades judiciales.

De acuerdo con información oficial, la detención de ambos se efectuó mediante una orden de aprehensión librada el pasado 24 de mayo de 2026 por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova.

En un principio, la carpeta de investigación fue integrada por el delito de lesiones gravísimas debido al estado crítico en que quedó Irving Orlando tras la agresión. Sin embargo, el deterioro de su condición médica y su posterior fallecimiento obligaron a la autoridad ministerial a modificar la clasificación jurídica del caso.

Con esta nueva determinación, padre e hijo enfrentarán una acusación más severa dentro del proceso penal, al considerarse que las lesiones infligidas derivaron directamente en la muerte de la víctima.

La Fiscalía continúa con la integración de pruebas y el fortalecimiento de la investigación para sustentar la imputación por homicidio calificado ante la autoridad judicial, mientras los dos acusados permanecen sujetos al procedimiento correspondiente.

El caso ha generado gran atención en la Región Centro, luego de que la agresión terminara convirtiéndose en un hecho de consecuencias fatales para Irving Orlando Montaño Reyna.