Bajó demanda de licencias de cacería

Más de 30 licencias de Caza Deportiva entregó la oficina de la Secretaría del Medio Ambiente en la región Centro en la reciente temporada de cacería de venado cola blanca, lo que representa menos que otras ocasiones, manifestó el encargado José María Sánchez.

Aclaró que la gestión de estas licencias no representa la demanda de la actividad en el estado porque muchos cuentan con licencia permanente o definitiva así que no necesitan acudir cada año o temporada a renovarla.

En otros años llegaron a tramitar 60 u 80 licencias de este tipo, deportivas, por año, y actualmente bajó posiblemente por la pandemia de covid-19, otros ya tienen la definitiva, o bien, la tramitaron directamente en Saltillo, comentó el encargado de la oficina.

La temporada de caza de venado cola blanca termina generalmente en la segunda semana de febrero, e inicia cada año en el tercer viernes de noviembre.

Al inicio de la temporada, a finales de noviembre pasado, la dependencia de Recursos Forestales, Vida Silvestre y Saneamiento Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente, reportó la entrega de 4 mil 200 cintillos a 650 ranchos cinegéticos o Unidades de Manejo y Aprovechamiento (UMAs), de 930 registrados.

Los ranchos cinegéticos más demandados son los de la zona fronteriza en Acuña, Hidalgo, Guerrero, Villa Unión y, con buena respuesta, los de Progreso, Sabinas, Ocampo y Cuatro Ciénegas.

El funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente en la región Centro indicó que los ranchos cinegéticos venden los cintillos a los cazadores en 5 o 10 mil pesos o más, depende del tamaño del venado que quieren cazar o el tipo.

De no aplicarlos en el año, al no tener la demanda suficiente, los ranchos mantienen sus venados para la siguiente temporada y lo que representaría es que no tuvieron ganancias, pero pérdidas en sí no, comentó.

Manifestó que durante todo el año se puede tramitar la licencia de caza deportiva a través de la oficina local e igualmente se les orienta para el examen de licencia definitiva que se presenta en Saltillo.