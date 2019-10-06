Benefician a ejidatarios con programa de concurrencia

Con el apoyo de la presidencia municipal de Monclova, a través del departamento de fomento agropecuario, 17 ejidatarios, de las distintas comunidades rurales de esta ciudad, fueron beneficiados con el programa concurrencia, que permitirá a los ejidatarios equipar sus propiedades con equipos y materiales.

Rafael González Ortiz, director de fomento agropecuario municipal y el secretario de desarrollo Rural, muestra uno de los convenios de concurrencia ya firmado.

Gracias a las gestiones del alcalde de Monclova, ingeniero Alfredo Paredes López, se ha logrado que la mayor parte de los programas del tipo agrícola o ganadero, lleguen a los ejidatarios o productores de Monclova, para que ellos mismos decidan si los aprovechan de acuerdo a sus necesidades.

Rafael González Ortiz, director de fomento agropecuario municipal, dijo que en esta ocasión fueron diez y siete los productores, que se acogieron al programa concurrencia y presentaron con anticipación sus proyectos donde solicitaron, techos estructurales, bebederos, sistemas de riego, molinos, trailas y rodillos entre otras cosas.

El costo de los materiales y equipos, será pagado de manera tripartita, entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y el beneficiado; precisamente el viernes de esta semana, los ejidatarios pertenecientes a Monclova, firmaron el convenio donde cada uno de ellos se compromete a pagar la parte que le toca.

Una vez firmado este convenio, se envía de nuevo a Saltillo para su proceso, y en los próximos quince días, los beneficiarios estarían recibiendo el cheque con el que podrán adquirir, los materiales o equipos que necesitan para mejorar las condiciones de sus propiedades.