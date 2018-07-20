‘Boquetean’ tres negocios

Al estilo de “Misión Imposible”, delincuentes saquearon en una sola noche, tres negocios ubicados en la zona Dorada del bulevar Pape apoderándose de dinero en efectivo, mercancía y pantallas.

A través de boquetes en el techo y el uso de cuerdas, los delincuentes se metieron a los negocios denominados “Materias Primas”, Bar “La Isla” y Frutería “Mayra”, apoderándose del dinero de la caja registradora, electrónicos, productos y daños por miles de pesos.

De nada sirvió la presencia permanente de las patrullas de Seguridad Pública vigilando el Pape, los ladrones tuvieron tiempo y espacio para operar sin que nadie los molestara.

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Los amantes de lo ajeno llegaron a un negocio de materias primas ubicado en el cruce del bulevar Harold R. Pape con Benito Juárez e ingresaron haciendo un boquete en el techo.

El primer negocio que visitaron los amantes fue Materias Primas ubicado en el cruce del Boulevard Harold R. Pape con Benito Juárez, donde ingresaron boqueteando el techo.

Los ladrones lograron apoderarse del dinero que había en la caja registradora, sin que hasta el momento se precise la cantidad exacta, además de los daños que ocasionaron al inmueble.

Solo unos metros más adelante, los ladrones ingresaron a un bar que se encuentra en la plaza comercial “Real” donde utilizaron el mismo método para llevarse 5 mil pesos, varias pantallas, una computadora y varias botellas de vino.

Aprovechando la cercanía con una frutería, los ladrones hicieron un boquete en el techo e ingresaron para llevarse un teléfono celular, así como 6 mil pesos de la caja registradora para posteriormente darse a la fuga con el gran botín.

Fue hasta la mañana de este jueves cuando llegaron los trabajadores cuando se percataron del hurto, es por ello que hicieron el reporte a las autoridades para que tomaran conocimiento de lo ocurrido.

Los delincuentes quedaron video grabados en las cámaras de vigilancia, es por ello que las autoridades trabajan en su media afiliación para tratar de identificarlos con otros ladrones que tengan historial.

Hasta el momento, los afectados no han interpuesto la denuncia en la Agencia del Ministerio Público sin embargo se espera que en las próximas horas acudan.