Borracho lo dejó postrado

José Fermín Banda Uribe el taxista que sufrió un accidente a causa de un ebrio conductor que manejaba ebrio en sentido contrario sobre el bulevar Harold R Pape.

Poco a poco se recupera, pero se la pasa postrado en la cama a causa de las lesiones que le quedaron tras este accidente, una fractura expuesta en la rodilla, el empeine quebrado, así como tres dedos, golpes en el cuerpo, en el pecho y estómago pues los intestinos los traía a un lado por el impacto que recibió.

"Recuerdo que salí de la base con pasaje, íbamos rumbo a Asturias y llegando al puente de la Obrera, venía un carro en contra, todo fue muy rápido, nos impactó de frente y de ahí en adelante puro dolor y sufrimiento", comentó .

Gracias al apoyo de su esposa, familia directa, amigos y gente que Dios ablandó sus corazones, ha salido adelante, todas estas personas han realizado pequeñas rifas o donaciones.

"Mi familia, la familia de mi esposa, amistades y gente que por medio de redes sociales me apoyó, no tengo ingresos de nada, ahorita estoy parado clínicamente, solo me hacen curaciones, me van a quitar los clavos", comentó.

Se está organizando un evento de rap, lo que se venda en boletos será donado a Fermín será el próximo 26 de febrero, en calle Morelia #47 colonia Guadalupe en Monclova, el boleto tiene un costo de 80 pesos por persona y los interesados en adquirir uno pueden comunicarse con René Garduño en Facebook o al 866 144 00 48.

Fermín sigue con su rodilla inflamada, tiene una bolsa, le quiso dar infección pero se pudo controlar

El responsable fue vinculado a proceso, la única medida cautelar es acudir a firmar cada cierto tiempo, la deuda en el hospital es de más de 175 mil 500 pesos y sigue pendiente, les hicieron firmar un convenio para salir o aumentaría la cuenta, todavía no sabe ni como lo va a cubrir.

"Yo no pedí estar postrado ni sin trabajo, cada consecuencia tiene un acto, yo solamente digo que no es justo, porque el seguro que yo traía por operar en el taxi, solo era para terceros con una cifra muy baja a mí no me cubría nada", comentó.

Espera que los responsables se ablanden el corazón y se hagan responsables de los gastos que se generaron en el hospital.

Dijo que los taxistas se suben a la unidad sin pensar en lo que podría pasar, cada trabajo trae sus consecuencias, pero legalmente hay responsabilidad con el patrón y con el gobierno.

"Fíjense, muchas veces sabemos que hay riesgo trabajar así, pero hay que ver por nuestra familia, trabajamos por amor a la familia pero en una accidente todo termina de un día para otro, hay que estar más conscientes choferes y patrones, que un seguro cubra en caso de accidente, si el concesionario no le viera negocio no estaría ahí, pero es un negocio y el gobierno también debe poner atención ahí", comentó.

Agradeció a la gente que lo ha apoyado, compañeros de base y los que no son compañeros de base también, deseó que se multiplique el apoyo que le han dado y les pidió que se cuiden porque estas circunstancias cambian la vida emocionalmente, es muy difícil necesitar trabajar y no poder hacerlo.