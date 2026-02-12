Intervención de Protección Civil en El Pueblo por acumulación de objetos

Autoridades municipales realizaron una brigada de atención integral en un domicilio de la colonia El Pueblo, tras un reporte ciudadano relacionado con la acumulación excesiva de objetos al interior de una vivienda, situación que representaba riesgos para sus habitantes, Manuel y Joselin además de los vecinos del sector.

El caso ya había sido reportado con anterioridad y, en seguimiento, este día distintas direcciones del Ayuntamiento acudieron al lugar para intervenir de manera coordinada, acompañando a la señora Mavi y a las personas que habitan el inmueble.

De acuerdo con el funcionario presente en el operativo, la principal problemática detectada fue la acumulación masiva de objetos diversos, desde ropa, materiales, fierros y herramientas, hasta artículos de menor tamaño, lo que mantenía la vivienda prácticamente saturada. "Son personas que tienen acumulación en su domicilio. Parte de lo que estamos haciendo es retirar esta acumulación para que tengan un lugar donde estar bien y sin mayores riesgos", explicó.

En el operativo participó personal de Protección Civil, Alumbrado Público, Servicios Primarios y el área de Salud Municipal, cada uno con tareas específicas. Protección Civil realizó una inspección para identificar posibles riesgos estructurales y eléctricos, detectando extensiones eléctricas ocultas debajo de ropa y cajas, lo que podría generar sobrecalentamiento e incluso incendios.

"Son riesgos que a lo mejor no se ven a simple vista. Extensiones por debajo de materiales pueden sobrecalentarse y generar incendios. Además, con todo acumulado, las vías de salida quedan obstruidas, lo cual también representa un peligro en caso de emergencia", detalló el funcionario.

Por su parte, Servicios Primarios y Alumbrado apoyaron en el retiro de los objetos acumulados, mientras que el área de Salud dio seguimiento a las condiciones físicas de los habitantes, considerando que se trata de personas adultas mayores cuya movilidad y estado de salud ya es limitado. Las autoridades señalaron que el objetivo no es únicamente limpiar el espacio, sino reducir riesgos y brindar acompañamiento institucional, trabajando de manera coordinada para atender situaciones que, además de representar un problema sanitario y de seguridad, tienen un trasfondo social.

El Ayuntamiento reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de casos, ya que la intervención oportuna puede prevenir accidentes mayores y mejorar la calidad de vida de las personas involucradas.