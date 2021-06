Busca ayuda pensionado

Coahuila

Vino a Monclova solo para cobrar su pensión, pero su hermano no lo quiso recibir

El señor Juan Carlos Gómez Ceja lleva un mes durmiendo en la calle luego que su hermano no quisiera recibirlo, su desesperación lo orilló comer de la basura, pidió el apoyo de la ciudadanía ya que el jueves por la noche recibió patadas de una persona mientras estaba durmiendo.

"Me traen a la vuelta y vuelta y en el solazo, no es justo y es una violación a mi derecho, no tengo a quien me ayude, mi hermano no me quiso recibir, pero yo no le iba a pedir nada, le iba a dar del dinero de mi pensión".

Sin embargo no ha podido obtener el dinero ya que no tiene su credencial de elector, tiene que sacar comida de la basura, "sabe re feo pero que más hago". Hace 17 años tuvo un accidente mientras construía un edificio, luego le practicaron una mala cirugía en la columna vertebral y como resultado no tiene fuerzas para sostenerse, su único soporte es la silla de ruedas.

Juan es originario Zamora del estado de Michoacán y tiene 58 años de edad, requiere de medicamentos como carbamazepina, sertralina, imipramina, complejo B y otras vitaminas.

"Duermo en un banco que tiene arcos frente a una gasolinera, anoche una persona me pateó cuando estaba dormido, no me dejan en paz, yo no les hago nada".