Buscan ampliar decreto de regularización

A través de la Administración Local de Recaudación de Rentas se busca que se amplié el decreto de regularización de autos extranjeros y se incluyan todos los vehículos cuyo número de serie inicia con letra, ya que solamente se incluyeron tres letras.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de esta dependencia en Monclova, quien señaló que dentro del decreto que se estableció el 1 de diciembre del 2023 se incluyeron solo los vehículos que inician con las letras "J", "K" y "L", excluyendo al resto de unidades que circulan en el estado.

Pablo González González mencionó que se está buscando la manera de solucionar este problema a nivel estado y que se incluya dentro del proceso todos los autos que inician con letra.

"Hay mucha gente inquieta porque no ha podido regularizar su auto, porque el decreto señala que son autos con letra, pero no especifica cual y hay muchos que no han podido realizar el proceso, por lo que estamos viendo en Saltillo para que se libere y que pueda regularizarlos".

Señaló que además de esto se tienen problemas con vehículos que tuvo alguna avería en Estados Unidos y los desechan, y cuentan con una leyenda en el título, por lo que no los aceptan para el proceso.

Comentó que se debe buscar alguna alternativa, porque las unidades ya están circulando en la región y se deben de regularizar por cuestiones de seguridad.

Se estima que son alrededor de 24 mil unidades las que se encuentran en esta situación, por lo que se buscan alternativas para que puedan acceder a este proceso.