Buscan padres a sus hijos desaparecidos

"Mi sobrino andaba mal, las personas se equivocaron y se llevaron a mi hijo" relató entre lágrimas Olga Leticia y quien busca a su hijo Juan Daniel Iracheta Bautista desaparecido el 12 de abril del 2015.

La tarde de este jueves al exterior de las oficinas de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Monclova padres de familia que buscan a sus familiares colocaron veladoras al exterior del edificio estatal a manera de protesta y exigencia de Justicia para localizar a su ser querido.

La desaparición no es una problemática nueva, es como lo que muchísimos ciudadanos han luchado por más de 15 años y poder localizar a sus seres queridos, esta lucha ha derrumbado muros, las familias han realizado el trabajo que le competía a los funcionarios públicos, esto no es un tema electoral, es la realidad social expresó la líder del colectivo "Juntos en Axion" Nancy Ramón Hernández.

"Es preocupante que siempre que se habla del tema de desaparecidos se lavan las manos resaltando la ineficiencia de los gobiernos anteriores, eso las familias y el pueblo mexicano lo sabemos, no somos ingenuos, por eso las madres, padres, hermanos, Hijos que tenemos un ser querido desaparecido no nos detenemos seguimos buscando, seguimos luchando, pero así mismo queremos un gobierno que se comprometa, que genere buenos planes de trabajo y que NO se la pase quejándose, sino que genere resultados."

A nivel federal y cuestionando él porque la modificación del registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidos señalaron que no pensaron en cómo accionar ese plan de trabajo.

"Así como se nos impuso una Comisionada Nacional de Búsqueda que cree que con tener una Maestría en Derechos Humanos la hace experta en el tema; Nosotros no olvidamos que en México hay una gran cifra de personas desaparecidas que en tan solo 9 meses puede ser modificada y que en 5 años no lo puedo ser; Las Familias Buscadoras han sido las que han localizado a los desaparecidos, son las que localizan fosas clandestinas y son las que siguen buscando."

"Creemos firmemente que la FISCALÍA DEL ESTADO DE COAHUILA a través de la Fiscalía de PERSONAS DESAPARECIDAS, es RESPONSABLE, de la fiabilidad de la información que se vierte ante el RNPDNO, por lo que exigimos al FISCAL DE DESAPARECIDOS rinda un informe detallado y confiable con la información necesaria para fortalecer los registros de personas desaparecidas, para que la falta de un nombre, el error en algún dato, no sea la causa por la que un ser querido no regrese a casa".

Cerca de las 3;30 de la tarde un grupo de padres de familia que llevan años buscando a sus familiares colocaron una veladora y exigiendo a las autoridades justicia.