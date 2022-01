Buscarían acuerdo por muerte de Emiliano

Rodrigo Chairez Zamora; Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro señaló que ya se presentó a Rubén N ante la autoridad judicial, esto luego de que la investigación se completó en una primera fase, sigue la fase complementaria que dará a oportunidad de fortalecer lo que ya se había presentado desde un inicio.

Mencionó que aunque ya haya iniciado un proceso legal en contra de Rubén N todavía se puede llegar a un acuerdo reparatorio.

Explicó que hay una oportunidad en igualdad de circunstancias como así lo es en la primera fase para que tanto Ministerio Público como defensa presente datos que pudieran complementar o que ya se hizo y tener una responsabilidad final a lo que ya se hizo y tener determinación final de responsabilidad en el evento.

Al haber concluido la primera etapa se cuentan con datos para acreditar la participación del imputado, van a fortalecer lo que ya se presentó en torno a la situación.

"Pudimos darnos cuenta de algunas declaraciones por parte de la persona que está siendo señalada como probable responsable igual en torno a la probable responsabilidad, es lo que se tiene que fortalecer, tendrá oportunidad de presentar datos que le puedan beneficiar", comentó.

Estas son manifestaciones que hizo de manera pública hacía allá tiende esto, que sea investigación objetiva, que los datos los valores un tercero ajeno a este evento que sería la autoridad judicial.

Aunque ya haya iniciado un proceso legal en contra de Rubén N todavía se puede llegar a un acuerdo repertorio, mientras no se celebre un juicio, la persona tiene esa oportunidad de elegir alguna otra forma anticipada de determinación del proceso y estará pendiente hasta en tanto no se cierre la segunda fase y no se dicte algún acto de apertura a juicio oral.

Las circunstancias que incidieron en la oportunidad en la que se aplicó la medida cautelar no varía, es probable que continúe con esta medida cautelar que ya está dictada, si condiciones varían en su caso pudiera ser una ausencia de la persona a la continuación del proceso, la autoridad judicial a propuesta del Ministerio Público pudiera evaluar una medida cautelar que la siguiente sería prisión preventiva, pero de acuerdo a circunstancias valoradas se impuso un localizador electrónico.