Niños de Monclova envían cartas a Santa Claus en Correos

En Monclova, la Navidad no solo se siente en las luces y los villancicos, también se escribe a mano y se deposita con ilusión en un lugar muy especial: el tradicional buzón de Santa Claus, instalado en la oficina de Correos Mexicanos.

Como cada diciembre, decenas de niñas y niños llegan tomados de la mano de sus padres, con cartitas cuidadosamente dobladas, llenas de dibujos, colores y sueños. Son mensajes que viajan cargados de esperanza y que, gracias al personal del servicio postal, tienen como destino final el mismísimo Polo Norte.

Este año, Correos Mexicanos emitió más de 600 estampillas especiales para las cartas dirigidas a Santa Claus. A pocos días de la Nochebuena, apenas una veintena permanece disponible, una señal clara del entusiasmo con el que las familias monclovenses han participado en esta entrañable tradición.

"Los niños llegan emocionados, algunos nerviosos, otros muy seguros de lo que piden. Traen listas de regalos, pero también agradecimientos y deseos para sus familias. Es una experiencia muy bonita", compartió personal de Correos.

El buzón, decorado con motivos navideños, se ha convertido en uno de los puntos más visitados durante la temporada. Ahí se escuchan preguntas sobre los renos, el trineo y el viaje de Santa la noche del 24 de diciembre, mientras las sonrisas infantiles lo iluminan todo.

Para muchos padres, acompañar a sus hijos a escribir y enviar la carta se ha vuelto un ritual familiar, una forma de mantener viva la magia de la Navidad y de enseñarles el valor de la ilusión y la esperanza.

Porque en cada carta hay un sueño, y en cada sello, una promesa de Navidad. El buzón de Santa Claus en Correos de Monclova permanecerá abierto hasta los días previos a Nochebuena. Aún hay tiempo de escribir, enviar... y creer.