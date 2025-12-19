Carlos Villarreal premia a contribuyentes en el Sorteo del Predial 2025 en Monclova

Monclova, Coah. - El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal realizó el Sorteo del Predial 2025, con la entrega de más de 100 mil pesos en premios, como reconocimiento a las y los contribuyentes que cumplieron puntualmente con el pago de su impuesto predial durante el año. Esta acción forma parte de la estrategia Prendamos Monclova, mediante la cual se fortalece la recaudación municipal para ampliar la capacidad de inversión en infraestructura urbana y servicios públicos, en coordinación con las obras sociales que impulsa el gobernador Manolo Jiménez.

El alcalde Carlos Villarreal agradeció la confianza de las familias monclovenses y subrayó la importancia de la participación ciudadana: "Cada contribución cuenta. Gracias a las y los ciudadanos que cumplen, podemos invertir más en obras, servicios y mejoras para nuestra ciudad. Seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que Monclova se siga prendiendo y avanzando a pasos de gigante", expresó.

Lista de ganadores:

1. Arnulfo García Hernández

2. Roberto Gaytán Iracheta

3. Karla Jiménez Encinas

4. Raúl Moreno Tamez

5. Raúl González Vásquez

6. Ana María Chacón Mata

7. Lourdes González Sánchez

8. Roberto González Flores

9. Sonia Alicia González Álvarez

10. Yolanda García Rodríguez

11. Olga Idalia Mancha Fernández

12. Bertha Alicia Martínez Adame

13. Miguel Ángel Gómez Peña

14. Fernando Arizmendi Arévalo

15. Martha Esther Monroy Zavala

16. Jesús Alberto Álvarez Valdez

17. Industrias Metálicas Monclova

18. María Cecilia Martínez Villarreal

19. Alexis Bernal García

20. Heriberto Martínez Guajardo

21. Cruz Elena Carranza Rojas

22. Pedro Javier Aguilar

23. Esther Velia Reyna Flores

24. Anacleto Lerma Torres

25. María de los Ángeles Arizpe Galván

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios públicos en beneficio de las familias monclovenses.