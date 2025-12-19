Contactanos
Coahuila

Carlos Villarreal premia a contribuyentes en el Sorteo del Predial 2025 en Monclova

El Sorteo del Predial 2025 se llevó a cabo como parte de la estrategia Prendamos Monclova, que busca mejorar la infraestructura urbana.

Por Staff / La Voz - 19 diciembre, 2025 - 09:20 p.m.
Carlos Villarreal premia a contribuyentes en el Sorteo del Predial 2025 en Monclova
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Monclova, Coah. - El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal realizó el Sorteo del Predial 2025, con la entrega de más de 100 mil pesos en premios, como reconocimiento a las y los contribuyentes que cumplieron puntualmente con el pago de su impuesto predial durante el año. Esta acción forma parte de la estrategia Prendamos Monclova, mediante la cual se fortalece la recaudación municipal para ampliar la capacidad de inversión en infraestructura urbana y servicios públicos, en coordinación con las obras sociales que impulsa el gobernador Manolo Jiménez.

      El alcalde Carlos Villarreal agradeció la confianza de las familias monclovenses y subrayó la importancia de la participación ciudadana: "Cada contribución cuenta. Gracias a las y los ciudadanos que cumplen, podemos invertir más en obras, servicios y mejoras para nuestra ciudad. Seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que Monclova se siga prendiendo y avanzando a pasos de gigante", expresó.

      Lista de ganadores:

      1. Arnulfo García Hernández

      2. Roberto Gaytán Iracheta

      3. Karla Jiménez Encinas

      4. Raúl Moreno Tamez

      5. Raúl González Vásquez

      6. Ana María Chacón Mata

      7. Lourdes González Sánchez

      8. Roberto González Flores

      9. Sonia Alicia González Álvarez

      10. Yolanda García Rodríguez

      11. Olga Idalia Mancha Fernández

      12. Bertha Alicia Martínez Adame

      13. Miguel Ángel Gómez Peña

      14. Fernando Arizmendi Arévalo

      15. Martha Esther Monroy Zavala

      16. Jesús Alberto Álvarez Valdez

      17. Industrias Metálicas Monclova

      18. María Cecilia Martínez Villarreal

      19. Alexis Bernal García

      20. Heriberto Martínez Guajardo

      21. Cruz Elena Carranza Rojas

      22. Pedro Javier Aguilar

      23. Esther Velia Reyna Flores

      24. Anacleto Lerma Torres

      25. María de los Ángeles Arizpe Galván

      El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios públicos en beneficio de las familias monclovenses.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados