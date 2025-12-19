Carlos Villarreal premia a contribuyentes en el Sorteo del Predial 2025 en Monclova

Monclova, Coah. - El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal realizó el Sorteo del Predial 2025, con la entrega de más de 100 mil pesos en premios, como reconocimiento a las y los contribuyentes que cumplieron puntualmente con el pago de su impuesto predial durante el año. Esta acción forma parte de la estrategia Prendamos Monclova, mediante la cual se fortalece la recaudación municipal para ampliar la capacidad de inversión en infraestructura urbana y servicios públicos, en coordinación con las obras sociales que impulsa el gobernador Manolo Jiménez.
El alcalde Carlos Villarreal agradeció la confianza de las familias monclovenses y subrayó la importancia de la participación ciudadana: "Cada contribución cuenta. Gracias a las y los ciudadanos que cumplen, podemos invertir más en obras, servicios y mejoras para nuestra ciudad. Seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que Monclova se siga prendiendo y avanzando a pasos de gigante", expresó.
Lista de ganadores:
1. Arnulfo García Hernández
2. Roberto Gaytán Iracheta
3. Karla Jiménez Encinas
4. Raúl Moreno Tamez
5. Raúl González Vásquez
6. Ana María Chacón Mata
7. Lourdes González Sánchez
8. Roberto González Flores
9. Sonia Alicia González Álvarez
10. Yolanda García Rodríguez
11. Olga Idalia Mancha Fernández
12. Bertha Alicia Martínez Adame
13. Miguel Ángel Gómez Peña
14. Fernando Arizmendi Arévalo
15. Martha Esther Monroy Zavala
16. Jesús Alberto Álvarez Valdez
17. Industrias Metálicas Monclova
18. María Cecilia Martínez Villarreal
19. Alexis Bernal García
20. Heriberto Martínez Guajardo
21. Cruz Elena Carranza Rojas
22. Pedro Javier Aguilar
23. Esther Velia Reyna Flores
24. Anacleto Lerma Torres
25. María de los Ángeles Arizpe Galván
El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios públicos en beneficio de las familias monclovenses.