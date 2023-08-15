CAE LADRÓN MENOR DE EDAD

Monclova, Coah.-Vecinos de diferentes sectores acudieron a la agencia del ministerio público para solicitar se actúe en contra de un menor de edad que de manera constante a realizado robos en sectores como Flores, ampliación las Flores, Monclova 400, Amistad y Oscar Flores Tapia y quienes solicitan castigo a fin de evitar que se continúen los atracos.

El pasado lunes policías preventivos de Monclova detuvieron al menor Jesús Antonio por un Robo con violencia y quien utilizó un arma blanca para someter a su víctima, tras ser identificado, elementos de seguridad lograron su detención siendo puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público.

La mañana del martes vecinas que también han sido víctimas del ladrón interpusieron las denuncias correspondientes buscando con esto un castigo para el menor, Yessica Ibarra quien el pasado mes de julio denunció el Robo de una motocicleta 2022 con un valor aproximado a los 45 mil pesos informó que ya fueron muchos los robos y autoridades no actúan por ser menor de edad, por lo que en esta ocasión confían sea diferente pues el joven ya utiliza armas para poder realizar los robos.

“la mañana del lunes entro a la vivienda de una señora y le robo tarjetas bancarias, dinero y utensilios del hogar” mencionó

Cabe mencionar que el joven de 16 años de nombre Jesús Antonio Sánchez mantiene a los vecinos con temor de que pueda entrar a sus hogares y llevarse su patrimonio, el chico es de la colonia Buenos Aires, pero roba en sectores como las Flores, ampliación las flores, Monclova 400, Amistad y Oscar Flores Tapia