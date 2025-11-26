Municipio retira 20 toneladas de escombro del arroyo Campanario

La acumulación de escombro dentro del arroyo del sector Campanario dejó al descubierto un serio riesgo para la zona, luego de que personal municipal detectara que vecinos han estado depositando desechos dentro del cauce, obstruyendo el flujo natural del agua.

Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios, informó que la situación representa un peligro en caso de lluvias fuertes, pues el material almacenado podría provocar desbordamientos. "Como puedes observar, hay un montón de concreto y escombro que la gente depositó dentro del canal del arroyo. Esto lo ocasionan los mismos vecinos que no colaboran en cuidar su entorno, y representa un riesgo muy grave", señaló.

El funcionario explicó que en los últimos dos meses y medio se han retirado 20 toneladas de escombro, pese a que ya se había limpiado anteriormente. Agregó que la maquinaria y el personal deben destinar tiempo extra para atender esta área, lo que convierte está en la tercera vuelta de limpieza en lo que va del año.

Hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar y reportar cualquier depósito irregular al número 866 642 1992, recordando que Servicios Primarios cuenta con un centro de acopio gratuito donde los vecinos pueden llevar su material, o solicitar que sea recolectado por el municipio. Subrayó que también se trabaja de manera coordinada con Ecología para sancionar a quienes reincidan en estas prácticas. "La primera vez se les llama la atención, la segunda se les pide retirar el material, y en la tercera ocasión se aplica una multa que ronda los 8 mil pesos", detalló.

El funcionario reiteró que estas acciones tienen como objetivo proteger la imagen urbana y prevenir riesgos, especialmente ante la posibilidad de cambios climáticos y lluvias intensas en la región.