Canacar destaca desafío del idioma inglés para conductores de autotransporte

Conductores de autotransporte de carga que antes buscaban empleo en Estados Unidos ahora prefieren emplearse en rutas nacionales, ante la exigencia del dominio del idioma inglés para circular en carreteras norteamericanas.

Gerardo Bortoni, presidente de la Cámara del Autotransporte de Carga (Canacar) señaló que a pesar de que se han abierto cursos de capacitación en instituciones como el CECATI 9, la mayor parte de los operadores optan por regresar y colocarse en empresas mexicanas, en lugar de incluirse en estos cursos.

Desde la implementación de esta disposición, se han registrado casos de conductores que han sido detenidos y se les impide circular por las carreteras norteamericanas, al no tener el dominio del idioma inglés.

"En mi caso no damos servicio a Estados Unidos, pero hemos tenido conocimiento de los casos en los que los operadores los han bajado de las unidades y los regresan a México, y se tiene que enviar a otro operar que cumpla con las características que está pidiendo la policía americana".

El dirigente explicó que, aunque existen programas de inglés para operadores, muchos no pueden incorporarse debido a sus compromisos laborales.

"Algunos operadores no están haciendo ni el intento de tomar los cursos de inglés que se abrieron aquí porque tienen que cubrir sus compromisos, entonces se están regresando y empleándose en empresas para dar servicio nacional".

Además del tema del idioma, la contracción económica en Estados Unidos ha reducido la demanda de transportistas mexicanos, por lo que mencionó "están sobrando operadores mexicanos en Estados Unidos".

Reconoció que el filtro del inglés se está usando como pretexto ante la contracción de la economía norteamericana, para dar preferencia a los conductores de aquel país.