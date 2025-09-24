Rehabilitación de comedores comunitarios en Monclova para adultos mayores

Monclova, Coah.- Con el objetivo de brindar espacios dignos y en mejores condiciones para atender a los adultos mayores, el alcalde Carlos Villarreal visitó el Comedor del Adulto Mayor ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, donde constató las mejoras realizadas a este espacio, como parte del proyecto de rehabilitación de comedores comunitarios que se realizó en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el DIF Coahuila, que preside Liliana Salinas Valdés, y el DIF Monclova, encabezado por Mavi Sosa.

Dentro de este proyecto, se llevó a cabo la rehabilitación de 6 comedores comunitarios en beneficio de 930 adultos mayores, con una inversión de 4.4 millones de pesos. Los comedores rehabilitados se ubican en las colonias: 21 de Marzo, Guerrero, San Miguel, Carranza, Obrera y Emiliano Zapata.

Los trabajos realizados incluyeron:

· Reparaciones y pintura en muros, ventanas, bardas perimetrales y protecciones.

· Aplicación de sobretecho e impermeabilizante en losas.

· Rehabilitación de portones y barandales.

· Instalación de malla ciclónica, ventanas y protecciones.

· Reposición de vidrios en ventanas.

Durante la supervisión, el alcalde Carlos Villarreal destacó que esto representa un beneficio directo para los adultos mayores, quienes merecen instalaciones seguras, cómodas y en mejores condiciones.

"Estos comedores son espacios fundamentales para atender a quienes más lo necesitan. Gracias al trabajo en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez y el DIF Coahuila, logramos dignificar 6 comedores en distintas colonias de Monclova.

Seguiremos sumando esfuerzos para que nuestra ciudad avance con obras que se reflejen en la calidad de vida de nuestras familias", señaló el Alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos en beneficio de los adultos mayores, brindándoles espacios adecuados, seguros y dignos para mejorar su calidad de vida.