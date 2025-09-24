Alcalde de Monclova implementa transporte gratuito para Feria

A pocos días de iniciar la tradicional Feria Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció la implementación de ocho rutas de transporte gratuito para facilitar el acceso de los ciudadanos al estadio de los Acereros, sede del evento que se llevará a cabo del 2 al 19 de octubre.

El edil explicó que los puntos de salida estarán distribuidos en sectores estratégicos de la ciudad como el Mall, a la altura del Súper Gutiérrez Sidermex, colonia Hipódromo, Casa Meced, Casa Hogar y la colonia Del Río, además de otros puntos que se darán a conocer en los próximos días.

"Estamos platicando con los concesionarios y la idea es que todos los ciudadanos puedan tener un servicio accesible, sin costo, para que disfruten la feria. El lunes estaremos publicando las rutas exactas", precisó Villarreal Pérez.

Los camiones saldrán alrededor de las 7:00 de la tarde rumbo al estadio, en horarios diseñados para que los visitantes lleguen a tiempo al inicio de las actividades. Los regresos serán después de la medianoche, con traslados constantes de ida y vuelta durante toda la jornada ferial.

Además, el alcalde informó que el sistema de taxis también contará con una base ampliada en el estadio, para atender la alta demanda de traslado en los días de mayor afluencia.

"Calculamos entre tres y cuatro unidades por espacio, y en fines de semana reforzaremos el servicio para garantizar que todos tengan transporte seguro y gratuito", añadió.

Con estas medidas, la administración municipal busca que más familias monclovenses puedan disfrutar de la feria sin preocuparse por los traslados ni los gastos extra de transporte.