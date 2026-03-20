Cancela Afirme remate de bienes ligados a AHMSA; acreedores podrían solicitar nueva fecha

Monclova, Coahuila.- Mediante un aviso oficial de cancelación, Almacenadora Afirme, S.A. de C.V. informó que quedó sin efectos el remate en almoneda pública de bienes y mercancías relacionados con bonos de prenda vinculados a bodegas habilitadas, entre ellas una identificada como "Bodega Habilitada 89 HN AHMSA", ubicada en Monclova, dentro del contexto del proceso de quiebra que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA).

De acuerdo con el documento fechado el 19 de marzo de 2026, la institución financiera señaló que el remate había sido anunciado previamente mediante un aviso de fecha 12 de marzo, publicado el 17 de marzo en diversos medios y puntos físicos, y estaba programado para realizarse el próximo 27 de marzo, en las oficinas del almacén ubicadas en Guadalupe, Nuevo León. Sin embargo, a través del nuevo aviso, la empresa precisó que dicha subasta queda cancelada y ya no se celebrará en la fecha prevista.

El aviso refiere que la cancelación aplica para los bienes y mercancías amparados por diversos bonos de prenda, entre ellos los folios MON14272-1, MON14273-1, MON14274-1, MDN14275-1, MON14276-1, MON14277-1, MON14278-1 y MON14279-1, mismos que estaban vinculados a la Bodega Habilitada 89 HN AHMSA, ubicada en Prolongación Juárez s/n, colonia La Loma, en Monclova, así como a otra bodega localizada en Pachuca, Hidalgo.

Aunque el remate fue suspendido, el propio documento advierte que los acreedores garantizados se reservan el derecho de solicitar al almacén que se fije una nueva fecha para llevar a cabo la subasta, por lo que la posibilidad de que estos activos vuelvan a ser puestos en venta permanece abierta. En medio de la quiebra de AHMSA, la cancelación representa una pausa, pero no el cierre definitivo de la presión sobre bienes relacionaremate bienes AHMSAdos con la acerera, cuyo patrimonio sigue siendo observado por acreedores, trabajadores y la Región Centro de Coahuila.